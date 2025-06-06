«Не буду делать много стартов». Дорощук – о старте в Бриллиантовой лиге и планах на сезон

Чемпион Европы Олег Дорошук в интервью Суспільне Спорт высказался о выступлении на этапе Бриллиантовой лиги в Риме и поделился планами на 2025 соревновательный год:

Понял, что мне так много соревнований и не нужно в принципе. На чемпионате мира было уже трудно прыгать именно психологически – видимо, после Евро был такой эмоционально пустой. (Открывать рано летний сезон) – это очень маленький промежуток времени, чтобы заложить хоть какую-то базу, чтобы потренироваться. Есть много работы, которую нужно сделать над собой, и поэтому сразу начинать после чемпионата мира – месяц после того было бы тяжеловато. Думаю, это могло бы повлиять на результаты дальнейшем в летнем сезоне.

Это классный стадион (в Риме), мне очень нравится разминочное поле. Сам стадион очень крутой, но прямо чтобы было по-особенному, то нет. Какие там воспоминания у меня – за третье место – это не очень…

Сейчас у нас начало сезона, поэтому трудно прогнозировать и свой выступ, и моих соперников. А то, что состав (участников) классный, то это всегда хорошо, всегда интереснее прыгать. Мне всегда хочется показать себя, какой бы состав ни был, какие бы соперники ни были – все же главные соревнования у каждого со штангой.

Для меня соперники не слишком играют роль. Стараюсь ни на кого не смотреть, сам с собой быть. Я смотрел (предыдущие) этапы Бриллиантовой лиги, все. Что касается выступлений моих соперников там (на Бриллиантовой лиге), то нормально, как обычное начало сезона – нет ничего такого, что поражает. Интересно, что будет позже. Основные старты, такие самые главные, приходятся у нас уже на конец июля – начало августа. А то и вообще на сентябрь.

После старта в Риме будет понятно, еду я на командный чемпионат Европы или нет. Потом, если пригласят меня на следующий этап Бриллиантовой лиги, то это 11 июля в Монако – туда хотел бы. Думаю, что не буду много стартов делать, где-то один-два в месяц. Если все будет хорошо складываться, то тогда еще и финал должен быть Бриллиантовой лиги в Цюрихе, а перед этим этап в Польше 16 августа. Чемпионат Украины в августе будет, а в сентябре – чемпионат мира.

Это я себе так думаю. Может быть, если форма будет не такая, как я себе напланировал, то придется где-то еще прыгать, распрыгиваться на соревнованиях. Будем по ситуации с тренером решать, как оно пойдет. Еще сейчас какие-то прогнозы точно ставить трудно.