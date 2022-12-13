Поддерживающая войну в Украине российская спортсменка пожелала смерти Климюк

Катерина Климюк

Украинская легкоатлетка Катерина Климюк в Instagram опубликовала переписку с малоизвестной рашистской тяжелоатлеткой маргаритой осной.



Вот вам сообщение агрессивной российской спортсменки мне в личном сообщении.

Сайт, размещенный в моей истории, это был сайт для идентификации мертвых русских солдат, чтобы их могли найти родственники.

российская спортсменка пожелала мне, чтобы там были мои фото и документы, то есть пожелала мне смерти.

Следующие ее сообщения были полны оскорблений и брани в мою сторону.

На ее странице можно найти множество постов и комментариев с призывами к войне и агрессии.

Она – лицо российского спортсмена. Я считаю недопустимым допускать к международным соревнованиям людей, стремящихся убивать, не знающих основных ценностей и миссию спорта – мир.

Призываю все спортивные организации и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов. Потому что молчание против войны равно ее поддержке».