Поддерживающая войну в Украине российская спортсменка пожелала смерти Климюк
Украинская легкоатлетка Катерина Климюк в Instagram опубликовала переписку с малоизвестной рашистской тяжелоатлеткой маргаритой осной.
«Хочу предоставить доказательства поддержки войны российскими спортсменами из собственного опыта.
Вот вам сообщение агрессивной российской спортсменки мне в личном сообщении.
Сайт, размещенный в моей истории, это был сайт для идентификации мертвых русских солдат, чтобы их могли найти родственники.
российская спортсменка пожелала мне, чтобы там были мои фото и документы, то есть пожелала мне смерти.
Следующие ее сообщения были полны оскорблений и брани в мою сторону.
На ее странице можно найти множество постов и комментариев с призывами к войне и агрессии.
Она – лицо российского спортсмена. Я считаю недопустимым допускать к международным соревнованиям людей, стремящихся убивать, не знающих основных ценностей и миссию спорта – мир.
Призываю все спортивные организации и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов. Потому что молчание против войны равно ее поддержке».
Напомним, ранее из-за войны в Украине два известных сербских теннисиста оскорбили Сергея Стаховского.
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