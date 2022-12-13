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Поддерживающая войну в Украине российская спортсменка пожелала смерти Климюк

Также она оскорбила украинскую легкоатлетку
Легкая атлетика
13 декабря 05:14
Поддерживающая войну в Украине российская спортсменка пожелала смерти Климюк
Катерина Климюк

Украинская легкоатлетка Катерина Климюк в Instagram опубликовала переписку с малоизвестной рашистской тяжелоатлеткой маргаритой осной.

«Хочу предоставить доказательства поддержки войны российскими спортсменами из собственного опыта.

Вот вам сообщение агрессивной российской спортсменки мне в личном сообщении.

Сайт, размещенный в моей истории, это был сайт для идентификации мертвых русских солдат, чтобы их могли найти родственники.

российская спортсменка пожелала мне, чтобы там были мои фото и документы, то есть пожелала мне смерти.

Следующие ее сообщения были полны оскорблений и брани в мою сторону.

На ее странице можно найти множество постов и комментариев с призывами к войне и агрессии.

Она – лицо российского спортсмена. Я считаю недопустимым допускать к международным соревнованиям людей, стремящихся убивать, не знающих основных ценностей и миссию спорта – мир.

Призываю все спортивные организации и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов. Потому что молчание против войны равно ее поддержке».


Напомним, ранее из-за войны в Украине два известных сербских теннисиста оскорбили Сергея Стаховского.

Карен Агабекян
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Катерина Климюк война

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