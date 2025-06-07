Саладуха о допинге Бех-Романчук: «Возможно, она хотела заняться детишками...»

Владимир Кириченко

Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха в эфире радио Чемпион рассказала о текущей ситуации в допинговом деле прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук.

Хочу спросить вас относительно состояния дел, относительно этого допингового дела Марины Бех-Романчук, которая была 14 мая отстранена, но срока «отстранения» пока, я так понимаю, нет. Ей грозит, я так понимаю, срок «отстранения» на 4 года. Расскажите, пожалуйста, какие последние новости по этому делу, какие перспективы выглядят в контексте этого дела?

«Как только у нас будут новости, которые мы сможем комментировать, обязательно мы опубликуем это на сайте.

Но я хочу верить, я знаю Марину, какая она очень чистая, дотошная такая спортсменка, и я не верю в то, чтобы она злоупотребляла. Возможно, она хотела заняться ребёнком, и такие новости стали очень неожиданными.

Я думаю, что никто не сомневается в Марине и в её репутации!».

Напомним, Бех-Романчук получила отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста, о чем 14 мая сообщила независимая организация AIU. В организме украинцы обнаружили запрещенный тестостерон, что нарушает статьи 2.1 и 2.2 антидопинговых правил.