Шепелев о нападении на отель в Луцке: «Все целы и живы благодаря правилам войны»

Украинский прыгун поблагодарил за поддержку и напомнил о важности соблюдения правил безопасности

около 14 часов назад

Владислав Шепелєв
Владислав Шепелев
Олег Гончар

Олег Гончар

Украинский прыгун в длину Владислав Шепелев прокомментировал российскую атаку на отель  «Мотор» в Луцке, где находилась часть сборной Украины по легкой атлетике во время командного чемпионата Украины.

В Instagram спортсмен поблагодарил за поддержку и рассказал, что все члены команды остались невредимыми благодаря соблюдению правил безопасности.

«Всем спасибо за поддержку! Было жарко, но все целы и живы благодаря правилам войны, которые спасли от таких подарков. Никогда не пренебрегайте правилом двух стен! Из команды никто не пострадал, все сидели за многими стенами!

Обстріл у Луцьку

Атака произошла ночью 6 июня, когда российские войска нанесли удары по Луцку, Киеву и Тернополю.

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