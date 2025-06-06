Шепелев о нападении на отель в Луцке: «Все целы и живы благодаря правилам войны»

Олег Гончар

Украинский прыгун в длину Владислав Шепелев прокомментировал российскую атаку на отель «Мотор» в Луцке, где находилась часть сборной Украины по легкой атлетике во время командного чемпионата Украины.

В Instagram спортсмен поблагодарил за поддержку и рассказал, что все члены команды остались невредимыми благодаря соблюдению правил безопасности.

«Всем спасибо за поддержку! Было жарко, но все целы и живы благодаря правилам войны, которые спасли от таких подарков. Никогда не пренебрегайте правилом двух стен! Из команды никто не пострадал, все сидели за многими стенами!

Атака произошла ночью 6 июня, когда российские войска нанесли удары по Луцку, Киеву и Тернополю.