29 июня на ВДНХ в Киеве состоялся «Забег Чести им. Рекрута» – благотворительное мероприятие, которое объединило 2700 участников из всей Украины и мира. Забег назван в честь военного журналиста, майора ГУР Алексея «Рекрута» Чубашева. В этом году событие прошло уже в четвертый раз. Мероприятие организует компания Run Ukraine совместно с женой Алексея, Юлией Чубашевой, и с каждым годом он объединяет все больше людей, для которых слова «честь», «память» и «сила» — не просто лозунги.

Юлия Чубашева, жена Алексея «Рекрута» Чубашева:

«Мы с вами сейчас не просто свидетели, но и создатели современной украинской культуры. Культуры памяти. Память сегодня — это нечто торжественное, это не обряды, на которые выделяем один день в году, чтобы их совершить. Память сегодня — это про действия, это про движение вперед. Это про продолжение жизни тех ценностей, которые были заложены человеком, который уже не может нести их в массы, не может быть их амбассадором».

Благодаря стартовым взносам участников в этом году удалось собрать 1 944 860 грн, на 628 тысяч гривен больше, чем в прошлом. Средства будут направлены на закупку дронов на оптоволокне для Международного Легиона ГУР МОУ. Такие дроны особенно ценны на фронте: их невозможно заглушить средствами РЭБ, а значит они легко могут залетать в здания и блиндажи, поскольку не зависят от радиогоризонта.

Традиционно забег начался символическим стартом тех, кто навсегда остался на первой линии — героев-бегунов, погибших в борьбе за независимость Украины. Их первая линия — навсегда за ними на всех стартах Run Ukraine.

К забегу присоединились военные из разных родов войск, курсанты, ветераны.

Военный с позывным «Гулливер», руководитель квалификационного курса для ССО:

«Я преодолел 10 км — это было нелегко. Но я смог, сможете и вы. Алексей был первым журналистом, который показал Q-курс изнутри. Его истории вдохновляли тысячи людей встать на защиту. Важно помнить таких и поддерживать тех, кто сейчас защищает страну».

Особенным стало участие военных-ветеранов из центра реабилитации Next Step: двое из них преодолели дистанцию 10 км, а другие вышли на старт традиционной стометровки. Забег ребят сопровождали аплодисменты.

Семь подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности ССО Рекрутинг, Отдельная Президентская Бригада ВСУ, организовали тематические зоны, чтобы познакомить детей и гражданских ближе со своей деятельностью.

Что касается спортивной части, то победителями на дистанции 10 км стали Виталий Цьома, который сегодня отмечает свой день рождения, и Марина Шаповалова. На дистанции 5 км первыми финишировали: Дмитрий Иванов и Екатерина Башук.

Следующее мероприятие Run Ukraine запланировано на 11–12 октября: в Киеве, на территории Труханового острова, пройдет ПриватБанк Киевский марафон Незламности 2025.