Олег <p>Гончар</p>

В польском Белостоке на турнире Континентального тура по лёгкой атлетике украинка Екатерина Табашник завоевала серебряную медаль в женских прыжках в высоту. Для спортсменки это был первый международный старт летнего сезона.

Табашник заказала высоту 1,87 м и успешно её преодолела. Она попробовала взять планку на 1,90 м, но три попытки были неудачными. Золото получила Саффина Садуллаева из Узбекистана (1,90 м), а бронзу – полька Виктория Мясо (1,84 м).

Континентальный тур. Прыжки в высоту. Женщины

Саффина Садуллаева (Узбекистан) – 1,90 м Екатерина Табашник (Украина) – 1,87 м Виктория Мясо (Польша) – 1,84 м

Напомним, ранее Ярослава Магучих проиграла на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.