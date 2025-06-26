Владимир Кириченко

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Шелли-Энн Фрейзер-Прайс объявила, что завершит карьеру после окончания сезона-2025.

Цитирует Фрейзер-Прайс NBC Sports.

«В ближайшие два дня я в последний раз буду соревноваться на Национальном стадионе, и, честно говоря, это один из тех моментов, которых я с нетерпением жду. Знаете почему? Потому что мне абсолютно нечего терять, но есть что приобрести. Потому что именно ваша любовь, ваша поддержка и ваше поощрение меня поддерживали».

Ямайская бегунья уже объявляла, что завершит карьеру после Олимпиады-2024, в которой не принимала участия из-за травмы, однако в начале 2025 года решила провести еще один сезон.

Фрейзер-Прайс примет участие в чемпионате Ямайки по легкой атлетике. Вероятно, что тройка лидеров в финале на 100 м попадет в команду, которая примет участие в индивидуальном турнире на чемпионате мира в Токио в сентябре, а также в эстафете 4x100 метров.

Напомним, Фрейзер-Прайс не хватило 0,02 секунды, чтобы завоевать бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.