Алонсо – о жизни без гонок: «У меня нет плана Б. Я ничему больше не учился»
Алонсо: «Я верю, что мне удастся завоевать третий чемпионский титул»
Двукратный чемпион Ф-1 готов побороться за трофей
Фернандо Алонсо / Фото: TwitterДвукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо заявил, что в новом сезоне попробует выиграть третий чемпионский титул. Слова приводит GP Fans.
Я бы не продолжал выступать в Ф-1, если бы не верил, что у меня есть шанс. Я не знаю, какова вероятность этого – может 1 процент, а может 10, – но я продолжаю гоняться только потому, что верю в то, что у меня есть этот шанс.
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