Олег Гончар

16-летний украинский пилот академии Williams и команды «Према» Александр Бондарев принял участие во второй гонке третьего этапа итальянской Формулы-4 на автодроме Монца.

Бондарев, который стартовал с 13-й позиции по результатам квалификации, попал в инцидент в повороте параболика, вызванный аварией впереди. Из-за этого его гонка завершилась досрочно. Подробности аварии и состояние пилота не уточняются, но серьезных травм, вероятно, удалось избежать.

Победу в гонке одержал партнер Бондарева по команде «Према» Кин Накамура-Берта, который обошел Габриэля Гомеса из US Racing и еще одного представителя «Према» Себастьяна Велдона.

Бондарев, первый украинец в академии Williams, проводит свой дебютный полноценный сезон в Формуле-4 после успешной карьеры в картинге.