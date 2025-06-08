Босс Ferrari назвал главную проблему всех команд Формулы-1

Руководитель Ferrari Фредерик Вассер рассказал, какая одна общая проблема для всех команд Формулы-1 в сезоне-2025. Слова француза приводит f1analytic.com:

Не хочу говорить, что всё дело в передних крыльях. Это не способ сократить отставание, но у всех команд одна и та же проблема – разобраться с шинами и понять работу составов с точки зрения износоустойчивости и производительности. Это справедливо для всех команд.

Это не самый большой фактор, влияющий на производительность, но его нужно учитывать, потому что при изменении на одну десятую вы полностью перетасовываете решётку, а значит, это вполне может стать фактором, определяющим уровень выступлений команды.