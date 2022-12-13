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Босс Mercedes – о спаде в сезоне-2022: «Дело не в том, что мы вдруг отупели всей командой»

Вольфф признал, что подход к проектированию болида был неверным
Автоспорт Формула-1
13 декабря 12:47
Босс Mercedes – о спаде в сезоне-2022: «Дело не в том, что мы вдруг отупели всей командой»
Фото: Mercedes

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф объяснил, почему результаты команды в сезоне-2022 стали хуже:

Знаете, у меня есть собственный взгляд на то, как должна работать команда. Я пришел к этому еще в то время, когда занимался Williams.

Вам нужна правильная инфраструктура, финансовые ресурсы, хорошие гонщики, мощный мотор, верная организация и достаточно времени, чтобы из всего этого сделать результат.

С такими составляющими вы уже будете конкурентоспособны. Но победа – это совсем другая история, не говоря уж про титул. Но у нас есть все необходимое и для этого

Дело не в том, что мы вдруг разом отупели всей командой и после декабрьской победы в Кубке конструкторов к марту полностью растеряли форму.

На самом деле, все просто – наша концепция оказалась неверной. Мы недооценили те эффекты, которые возникают при уменьшении дорожного просвета. Соперники справились с этим лучше.

Или они знали эти особенности из прежнего опыта, или просто уделили больше внимания конкретной характеристике поведения машины. Этого я не знаю.

Но у нас никто не стесняется признать, что мы скверно справились с работой. Тут все просто. Никто не прячется, не ищет оправданий такому результату. Мы просто говорим, что поработали плохо, а другим это удалось лучше.

Напомним, что в следующем году будут проведены 6 спринтов.

Источник: motorsport.com Олег Шумейко-младший
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Тото Вольфф Mercedes

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