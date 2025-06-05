Босс Mercedes сравнил Ферстаппена с раздражённым таксистом за выходку на Гран-при Испании
Вольфф считает, что Макс мог показать свою несдержанность
около 12 часов назад
Фото: Red Bu
Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о аварии между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселом на Гран-При Испании. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Нужно проверить телеметрию. Если он сделал это, потому что был подвижный от злости, то это не хорошо.
Это было похоже на маневр раздраженного таксиста.
Ферстаппен сомневается, что может бороться за чемпионство.