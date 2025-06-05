Босс Mercedes сравнил Ферстаппена с раздражённым таксистом за выходку на Гран-при Испании

Вольфф считает, что Макс мог показать свою несдержанность

около 12 часов назад

Фото: Red Bull
Фото: Red Bu
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о аварии между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселом на Гран-При Испании. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Нужно проверить телеметрию. Если он сделал это, потому что был подвижный от злости, то это не хорошо.

Это было похоже на маневр раздраженного таксиста.

Тото Вольфф

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Автоспорт Новости СпортаТото ВольффМакс Ферстаппен

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