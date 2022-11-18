Риккардо не собирается завершать карьеру: «Разрабатываю план, чтобы попытаться вернуть себя в первую десятку»
Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull
Австралийский гонщик станет резервным пилотом команды
Даниэль Риккардо / Фото: planetf1Австралийский гонщик Даниэль Риккардо станет резервным пилотом команды Red Bull в 2023 году. Это подтвердил в эфире Sky Germany спортивный советник команды Хельмут Марко, сообщает Bild.
Контракт австралийца будет рассчитан до конца 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
33-летний австралиец выступал за Red Bull с 2014 по 2018 год. В составе команды он одержал 7 побед, завоевал 3 поул-позиции и 29 раз попадал на подиум.
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