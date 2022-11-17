В преддверии последнего этапа Гран-при Mercedes и Ferrari соревнуются за второе место в Кубке Конструкторов
Ferrari может остаться без текущего руководителя
Бинното возглавляет команду с 2019 года
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто вскоре может покинуть свою должность. Об этом сообщает журналист Лео Туррини.
Уже есть именна потенциальных замен Бинотто – руководитель Alpha Romeo Фредерик Вассер и руководитель программы Ferrari в GT Антонио Колетта.
Бинното возглавил «Скудерию» в январе 2019 года. С того времени Ferrari один раз взяли второе место в Кубке конструкторов (2019). При этом их пилоты с 2007 года не становились чемпионами мира.
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