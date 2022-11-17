Ferrari может остаться без текущего руководителя

Бинното возглавляет команду с 2019 года

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто вскоре может покинуть свою должность. Об этом сообщает журналист Лео Туррини.

Уже есть именна потенциальных замен Бинотто – руководитель Alpha Romeo Фредерик Вассер и руководитель программы Ferrari в GT Антонио Колетта.

Бинното возглавил «Скудерию» в январе 2019 года. С того времени Ferrari один раз взяли второе место в Кубке конструкторов (2019). При этом их пилоты с 2007 года не становились чемпионами мира.

Положение в Кубке конструкторов-2022.