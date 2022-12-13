Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Ферстаппен – о переходе в другую команду: «Это не входит в мои планы»
Макс остается в Red Bull
Макс Ферстаппен / Фото: planetf1Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о том, что не собирается переходить ни в какую другую команду чемпионата. Слова двукратного чемпиона Ф1 приводит Auto Motor und Sport.
Выступление за другую команду в Формуле-1? Это не входит в мои планы, по крайней мере, сейчас. В конце моего контракта мне будет 31 год. После этого я не знаю, буду ли я продолжать или нет. Впереди еще несколько лет.
Я точно не буду ездить в Формуле-1 до 40 лет. В гонках все по-другому. В какой-то момент это станет слишком сложно. Тогда это перестает приносить удовольствие. Это также зависит от того, насколько мы будем конкурентоспособны в 2028 году. Если к тому времени мы все еще будем конкурентоспособны, было бы глупо останавливаться.
Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре.
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