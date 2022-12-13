Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:10
Телемагазин
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

Ферстаппен – о переходе в другую команду: «Это не входит в мои планы»

Макс остается в Red Bull
Автоспорт Формула-1
13 декабря 15:39
Ферстаппен – о переходе в другую команду: «Это не входит в мои планы»
Макс Ферстаппен / Фото: planetf1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о том, что не собирается переходить ни в какую другую команду чемпионата. Слова двукратного чемпиона Ф1 приводит Auto Motor und Sport.

Выступление за другую команду в Формуле-1? Это не входит в мои планы, по крайней мере, сейчас. В конце моего контракта мне будет 31 год. После этого я не знаю, буду ли я продолжать или нет. Впереди еще несколько лет.

Я точно не буду ездить в Формуле-1 до 40 лет. В гонках все по-другому. В какой-то момент это станет слишком сложно. Тогда это перестает приносить удовольствие. Это также зависит от того, насколько мы будем конкурентоспособны в 2028 году. Если к тому времени мы все еще будем конкурентоспособны, было бы глупо останавливаться.


Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре.

Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Автоспорт Формула-1
12 декабря 14:31
Ферстаппен: «Я много раз сходил в начале сезона. После этого чувствовал, что не могу больше ошибаться»
Ферстаппен: «Я много раз сходил в начале сезона. После этого чувствовал, что не могу больше ошибаться»
Автоспорт Формула-1
10 декабря 15:35
Ферстаппен назвал лучшую и худшую гонку минувшего сезона
Ферстаппен назвал лучшую и худшую гонку минувшего сезона
Автоспорт Формула-1
04 декабря 12:59
Ферстаппен: «Городские трассы классно выглядят на фото, но для гонок они не подходят»
Ферстаппен: «Городские трассы классно выглядят на фото, но для гонок они не подходят»
Автоспорт Формула-1
28 ноября 17:22
Сезон Формулы-1 завершен. Итоги в Кубке Конструкторов и личном зачете
Сезон Формулы-1 завершен. Итоги в Кубке Конструкторов и личном зачете
Автоспорт Формула-1
20 ноября 20:08
Ферстаппен победой завершил сезон Формулы-1, Леклер удержал Переса
Ферстаппен победой завершил сезон Формулы-1, Леклер удержал Переса
Автоспорт Формула-1
20 ноября 17:07

Новости: Автоспорт

Гасли рассказал о главной проблеме в Alpha Tauri
Гасли рассказал о главной проблеме в Alpha Tauri
Формула-1
14 декабря 17:42
Ferrari назвала своего нового босса
Ferrari назвала своего нового босса
Формула-1
13 декабря 18:36
Ферстаппен – о переходе в другую команду: «Это не входит в мои планы»
Ферстаппен – о переходе в другую команду: «Это не входит в мои планы»
Формула-1
13 декабря 15:39
Босс Mercedes – о спаде в сезоне-2022: «Дело не в том, что мы вдруг отупели всей командой»
Босс Mercedes – о спаде в сезоне-2022: «Дело не в том, что мы вдруг отупели всей командой»
Формула-1
13 декабря 12:47
Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Ферстаппен назвал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Формула-1
12 декабря 14:31
Норрис: «Дайте мне самую быструю машину, а не ту, в которой мне комфортно»
Норрис: «Дайте мне самую быструю машину, а не ту, в которой мне комфортно»
Формула-1
12 декабря 13:07
Леклер: «Этот сезон не принес мне удовольствия»
Леклер: «Этот сезон не принес мне удовольствия»
Формула-1
11 декабря 15:59
Леклер: «Думаю, Ferrari не пострадает из-за отставки Бинотто»
Леклер: «Думаю, Ferrari не пострадает из-за отставки Бинотто»
Формула-1
10 декабря 17:50
Ферстаппен: «Я много раз сходил в начале сезона. После этого чувствовал, что не могу больше ошибаться»
Ферстаппен: «Я много раз сходил в начале сезона. После этого чувствовал, что не могу больше ошибаться»
Формула-1
10 декабря 15:35
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости