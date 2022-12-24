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Ферстаппен: «Порой мне хочется побольше конкуренции в гонках»

Пилоту Red Bull не хватает борьбы
Автоспорт Формула-1
14:39
Ферстаппен: «Порой мне хочется побольше конкуренции в гонках»
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com
Двукратный чемпион Ф1 Макс Ферстаппен заявил, что в новом сезоне ожидает большей конкуренции. Слова приводит Auto Motor und Sport.

Порой мне хочется побольше конкуренции, а иногда – нет. В некоторых гонках мне очень нравится, что у нас доминирующая машина, а временами, напротив, хотелось поучаствовать в борьбе. Если говорить об ожиданиях от нового сезона, то надеюсь, что конкуренция будет выше. Тяжело сказать, кто может стать моим главным соперником. Не все команды пока разобрались с машинами нового поколения, есть огромный потенциал для развития. К тому же производители двигателей тоже улучшаются. Так что увидим. 


Ферстаппен: «У Месси больше таланта, чем у Роналду».
Денис Седашов
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Макс Ферстаппен Red Bull

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