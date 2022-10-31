Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики, Хэмилтон снова второй

Ferrari в Мехико уступили Red Bull и Mercedes

На автодроме имени братьев Родригес в Мексике прошла 20-я гонка сезона – Гран-при Мексики.



Победителем гонки стал лидер сезона Макс Ферстаппен, а за ним на втором Грен-при подряд финишировал Льюис Хэмилтон. «Бронза» досталась второму пилоту Red Bull Мерхио Пересу.

Неутешительной гонка оказалась для второго пилота в сезоне Шарля Леклера, финишировавшего лишь шестым. Его даже опередил партнер по команде Карлос Сайнс.

Гран-при Мексики. Положение пилотов

Макс Ферстаппен (Red Bull) Льюис Хэмилтон (Mercedes) Серхио Перес (Red Bull) Джордж Расселл (Mercedes) Карлос Сайнс (Ferrari) Шарль Леклер (Ferrari) Даниэль Риккардо (McLaren) Эстебан Окон (Alpin) Ландо Норрис (McLaren) Валттери Боттас (Alfa Romeo) Пьер Гасли (Alpha Tauri) Алекс Албон (Williams) Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) Себастьян Феттель (Aston Martin) Ланс Стролл (Aston Martin) Мик Шумахер (Haas) Кевин Магнуссен (Haas) Николас Латифи (Williams)

Сошли:

Фернандо Алонсо (Alpin)

Юки Цунода (Alpha Tauri)

Отметим, что неделю ранее на Гран-при США первые две позиции были такими же – Ферстаппен 1-й, а Хэмилтон 2-й.