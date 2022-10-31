Хэмилтон: «Пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена»
Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики, Хэмилтон снова второй
Ferrari в Мехико уступили Red Bull и Mercedes
На автодроме имени братьев Родригес в Мексике прошла 20-я гонка сезона – Гран-при Мексики.
Победителем гонки стал лидер сезона Макс Ферстаппен, а за ним на втором Грен-при подряд финишировал Льюис Хэмилтон. «Бронза» досталась второму пилоту Red Bull Мерхио Пересу.
Неутешительной гонка оказалась для второго пилота в сезоне Шарля Леклера, финишировавшего лишь шестым. Его даже опередил партнер по команде Карлос Сайнс.
Гран-при Мексики. Положение пилотов
- Макс Ферстаппен (Red Bull)
- Льюис Хэмилтон (Mercedes)
- Серхио Перес (Red Bull)
- Джордж Расселл (Mercedes)
- Карлос Сайнс (Ferrari)
- Шарль Леклер (Ferrari)
- Даниэль Риккардо (McLaren)
- Эстебан Окон (Alpin)
- Ландо Норрис (McLaren)
- Валттери Боттас (Alfa Romeo)
- Пьер Гасли (Alpha Tauri)
- Алекс Албон (Williams)
- Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo)
- Себастьян Феттель (Aston Martin)
- Ланс Стролл (Aston Martin)
- Мик Шумахер (Haas)
- Кевин Магнуссен (Haas)
- Николас Латифи (Williams)
Сошли:
- Фернандо Алонсо (Alpin)
- Юки Цунода (Alpha Tauri)
Отметим, что неделю ранее на Гран-при США первые две позиции были такими же – Ферстаппен 1-й, а Хэмилтон 2-й.
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