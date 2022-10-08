Отец Ферстаппена контактировал с Ferrari по поводу перехода чемпиона
Ферстаппен взял поул в сверхблизкой квалификации Гран-при Японии
Лидер Red Bull на несколько сотых опередил обоих пилотов Ferrari
Фото: Red Bull
Завершилась квалификация Гран-при в Японии.
Поул на 18-м этапе сезона-2022 взял лидер сезона Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull на несколько сотых опередил Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из Ferrari.
Full classification from that memorable qualifying session!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/aKzkAGRbbZ— Formula 1 (@F1) October 8, 2022
Напомним, что в 2023 году за Alpine будет выступать Пьер Гасли.
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