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Ферстаппен взял поул в сверхблизкой квалификации Гран-при Японии

Лидер Red Bull на несколько сотых опередил обоих пилотов Ferrari
Автоспорт Формула-1
08 октября 10:59
Ферстаппен взял поул в сверхблизкой квалификации Гран-при Японии
Фото: Red Bull

Завершилась квалификация Гран-при в Японии.

Поул на 18-м этапе сезона-2022 взял лидер сезона Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull на несколько сотых опередил Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из Ferrari.

Напомним, что в 2023 году за Alpine будет выступать Пьер Гасли.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Шарль Леклер Карлос Сайнс Гран-при Японии

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