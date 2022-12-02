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Функционер Red Bull: «Риккардо для Mercedes более статусный, чем Шумахер»

Австралиец будет третьим пилотом команды
Автоспорт Формула-1
02 декабря 16:50
Функционер Red Bull: «Риккардо для Mercedes более статусный, чем Шумахер»

Спортивный консультант Red Bull Гельмут Марко заявил Sport Bild, что Mercedes имел два варианта на роль третьего пилота на сезон-2023.

«Был ли вариант с Миком Шумахером? Нет. Мы не пошли на такой шаг, потому что он всегда был частью программы «Феррари». Вот почему он не был нам интересен в этом плане. Тем более что наш резервный гонщик участвует во многих спонсорских мероприятиях в США. Риккардо, с его профилем и имиджем, — это как раз тот, кто нам нужен».

Риккардо пропустит сезон-2023, но надеется стать вторым пилотом Mercedes через год.

Шумахер покинул HAAS и пока находится без команды.

Андрей Усмонов
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Теги

Мик Шумахер Даниэль Риккардо

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