Босс Mercedes: «Этот сезон спустил нас с небес на землю»
Функционер Red Bull: «Риккардо для Mercedes более статусный, чем Шумахер»
Австралиец будет третьим пилотом команды
Спортивный консультант Red Bull Гельмут Марко заявил Sport Bild, что Mercedes имел два варианта на роль третьего пилота на сезон-2023.
«Был ли вариант с Миком Шумахером? Нет. Мы не пошли на такой шаг, потому что он всегда был частью программы «Феррари». Вот почему он не был нам интересен в этом плане. Тем более что наш резервный гонщик участвует во многих спонсорских мероприятиях в США. Риккардо, с его профилем и имиджем, — это как раз тот, кто нам нужен».
Риккардо пропустит сезон-2023, но надеется стать вторым пилотом Mercedes через год.
Шумахер покинул HAAS и пока находится без команды.
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