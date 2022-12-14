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Гасли рассказал о главной проблеме в Alpha Tauri

У команды был большой перевес болида
Автоспорт Формула-1
14 декабря 17:42
Гасли рассказал о главной проблеме в Alpha Tauri
Пьер Гасли / Фото: Twitter
Пилот Alpine Пьер Гасли рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в Alpha Tauri в сезоне-2022. Цитирует GPToday.

Думаю, базовая версия машина получилась неплохой, однако на протяжении всего сезона у нас были проблемы с большим перевесом болида. И это дорого нам стоило. Я считаю, что именно это было главной проблемой на протяжении всего сезона. Мы и близко не подобрались к желаемому уровню.

Наш перевес составлял 12–13 кг. И мы так и не смогли снизить вес. Речь идет о трех или трех с половиной десятых с круга. При этом в сезоне было с десяток случаев, когда для попадания в десятку в квалификации нам не хватало буквально 0,1 секунды. Гонять на болиде с таким лишним весом – это как таскать на спине рюкзак.

Из-за этого увеличивался износ шин, машина была медленнее, а проблемы постоянно нарастали. У машины был неплохой потенциал, но проблемы с весом преследовали нас весь год.


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Пьер Гасли

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