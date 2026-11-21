Гран-при Лас-Вегаса, квалификация: Антонелли выиграл поул, Расселл замкнул топ-3
Хэмилтон выбыл после второго сегмента
21 ноября состоялась квалификация на двадцать первом этапе Формулы-1 – Гран-при Лас-Вегаса.
Поул завоевал пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли.
Гран-при Лас-Вегаса. Лас-Вегас. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.33,893
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,258
3. Джордж Расселл («Мерседес») – +0,331
4. Ландо Норрис («Макларен») – +0,351
5. Исак Хаджар («Ред Булл») – +0,699
6. Арвид Линблад («Рейсинг Буллз») – +0,775
7. Оскар Пиастри («Макларен») – +1,006
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – +1,197
9. Пьер Гасли («Альпин») – +1,212
10. Франко Колапинто («Альпин») – +1,421
Выбыли после второго сегмента:
11. Шарль Леклер («Феррари»)
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
14. Карлос Сайнс («Вильямс»)
15. Габриэль Бортолетто («Ауди»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Александр Албон («Вильямс»)
17. Рафаэль Камара («Хаас»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
21. Валттери Боттас («Кадиллак»)
22. Оливер Берман («Хаас»)
Напомним, Антонелли – самый молодой чемпион мира в истории Формулы-1.
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