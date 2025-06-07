Денис Седашев

Издание The Telegraph назвало трех человек, которым разрешено навещать легендарного немецкого гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, кроме его родственников.

Статья указывает на то, что к Михаэлю допускают бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта, который был спортивным директором Ferrari с 1993 по 2007 год, Роса Брауна — бывшего технического директора итальянской команды во время периода сотрудничества с Шумахером, и Герхарда Бергера — бывшего гонщика Формулы-1 с 1984 по 1997 год, а также бывшего руководителя программы BMW в Формуле-1 и бывшего совладельца команды Torro Rosso.

Немец получил тяжелую травму в 2013 году. Доступ к семикратному чемпиону Формулы-1 строго ограничен.