Календар Формулы-1 может быть расширен в следующем году
В 2026 году фанаты «Королевы автоспорта» могут увидеть 25 гонок
около 13 часов назад
Комментатор Формулы-1 Дэвид Крофт сообщил, что организаторы чемпионата рассматривают вариант расширения календаря до 25 гонок на сезон-2026. Слова Крофта приводит f1analytic.com:
У Барселоны есть контракт на следующий год, но Мадрид уже начали строить? Они укладываются в график? Было бы бессмысленно полностью избавляться от Барселоны, не зная, что они уже сделали. А что будет в 2027 году? Мы ожидаем, что Имолы не будет, но ходят слухи о том, что в следующем году будет 25 этапов, и, возможно, Имола все еще будет в календаре.
Календарь должен был уже выйти, сейчас начало июня. Он должен был выйти на второй неделе мая, и мы все еще ждём его. Так что, возможно, в последнюю минуту будут какие-то доработки.
Напомним, что Макс Ферстаппен сомневается в возможности бороться за титул в сезоне-2025.
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