Календар Формулы-1 может быть расширен в следующем году

Комментатор Формулы-1 Дэвид Крофт сообщил, что организаторы чемпионата рассматривают вариант расширения календаря до 25 гонок на сезон-2026. Слова Крофта приводит f1analytic.com:

У Барселоны есть контракт на следующий год, но Мадрид уже начали строить? Они укладываются в график? Было бы бессмысленно полностью избавляться от Барселоны, не зная, что они уже сделали. А что будет в 2027 году? Мы ожидаем, что Имолы не будет, но ходят слухи о том, что в следующем году будет 25 этапов, и, возможно, Имола все еще будет в календаре.

Календарь должен был уже выйти, сейчас начало июня. Он должен был выйти на второй неделе мая, и мы все еще ждём его. Так что, возможно, в последнюю минуту будут какие-то доработки.