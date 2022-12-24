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Хэмилтон: «Больше не хочу выступать в гонках»

Для пилота Mercedes самое важное – время, проведенное с семьей
Автоспорт Формула-1
16:18
Хэмилтон: «Больше не хочу выступать в гонках»
Фото: Mercedes
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что с годами изменил отношение к гонкам и теперь они его не интересуют. Приводит слова Хэмилтона Motorsport-Total.

Гонки для меня теперь не главное. В детстве да, возможно, так и было. Скорее всего, в первые годы выступлений в Формуле-1 тоже. Но с возрастом я понял, что самое важное – время, проведенное с семьей, близкими и друзьями. Нужно ценить такие моменты. Иногда я просыпаюсь с мыслями, что не хочу больше заниматься гонками. Понимаю, что в жизни есть и другие занятия и мне бы хотелось добиться многого и за пределами гоночной трассы. Потом я передумываю и говорю себе, что точно останусь.


Обнародованы составы команд Формулы-1 на сезон-2023.
Денис Седашов
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Льюис Хэмилтон Mercedes

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