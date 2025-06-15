Хэмилтон о болиде Ferrari: «Как будто учу танцевать того, кто не чувствует ритм»
Пилот Ferrari критически высказался о управляемости болида
22 минуты назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от болида Ferrari SF-25 после квалификации Гран-при Канады, где он показал пятый результат. По словам пилота, управлять этой машиной — всё равно что заставлять человека без чувства ритма танцевать. Слова приводит Canal+.
Этот болид... Он как человек, который не умеет танцевать. Кто-то, у кого совсем нет ритма, понимаете? А заставить такого двигаться в такт — это очень, очень сложно. Именно так я себя чувствую за рулем этой машины.
Напомним, старт гонки 10-го этапа Формулы-1 Гран-при Канады запланирован на сегодня, 15 июня, в 21:00 по киевскому времени.
Рассел обошёл Ферстаппена и взял поул Гран-При Канады.