Денис Седашов

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон развеял слухи о своем возможном досрочном прощании с итальянской командой.

В комментарии для Daily Mail семикратный чемпион мира подчеркнул, что только начал свой путь в составе Скудерии и твёрдо настроен на длительное сотрудничество.

Я только что начал работать с этой командой. Я здесь надолго и не имею никаких сомнений. Пожалуйста, перестаньте выдумывать, — заявил Хэмилтон. — Я хочу бороться за победы, но нам нужно больше скорости от болида. Да, есть определенные трудности, но я получаю от них удовольствие. Льюис Хэмилтон

На этот момент 39-летний Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете Формулы-1, имея 71 очко.

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