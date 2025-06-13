Хэмилтон о Ferrari: «Я здесь надолго, прекратите выдумывать»
Пилот Ferrari опроверг слухи о своем возможном прощании с командой
около 1 часа назад
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон развеял слухи о своем возможном досрочном прощании с итальянской командой.
В комментарии для Daily Mail семикратный чемпион мира подчеркнул, что только начал свой путь в составе Скудерии и твёрдо настроен на длительное сотрудничество.
Я только что начал работать с этой командой. Я здесь надолго и не имею никаких сомнений. Пожалуйста, перестаньте выдумывать, — заявил Хэмилтон. — Я хочу бороться за победы, но нам нужно больше скорости от болида. Да, есть определенные трудности, но я получаю от них удовольствие.
На этот момент 39-летний Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете Формулы-1, имея 71 очко.
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