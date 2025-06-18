Денис Седашов

40-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который в этом сезоне выступает за итальянскую команду Ferrari, показывает самый слабый старт чемпионата в своей карьере. На это обратили внимание журналисты портала RacingNews365.

За первые 10 этапов Хэмилтону ни разу не удалось подняться на подиум. Лучший результат британца — 4-е место на Гран-при Эмилии-Романьи.

В данный момент Льюис занимает шестую позицию в личном зачете пилотов, имея 79 очков.

Следующий этап сезона Формулы-1 пройдет с 27 по 29 июня в Австрии.

Хэмилтон не раскрыл деталей, но намекнул на проблемы в Ferrari.