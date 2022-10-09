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Хэмилтон: «Разочарование я не чувствую. Из гонки вышел спринт»

Пилот Mercedes остался доволен Гран-при Японии
Автоспорт Формула-1
09 октября 19:08
Хэмилтон: «Разочарование я не чувствую. Из гонки вышел спринт»
Льюис Хэмилтон / Фото: CNN

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги дождевого Гран-при Японии. Цитирует Sky Sports.

Разочарование я не чувствую. Из гонки вышел спринт. Я думаю, что сделал все, что только мог, а также доволен тем, что мы смогли заработать хорошие очки.

Мы были слишком медленные на прямых. Я подбирался все ближе – так близко, как это было возможно, но потом соперники начинали просто отрываться.

Хотелось бы, чтобы гонка продолжалась чуть больше. Я рад, что мы проехали хоть несколько кругов и порадовали болельщиков, хоть это и не слишком много, учитывая, как долго им пришлось ждать.

Что касается погодных условий, то на рестарте все было просто потрясающе. Вот это и есть настоящие гонки. Полный восторг. Хотя было тяжело, потому что видимость была почти нулевой.

Ранее мы сообщали, что пилот программы Mercedes присоединился к Alpha Tauri.

Денис Седашов
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Льюис Хэмилтон Mercedes

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