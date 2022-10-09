Хэмилтон: «Разочарование я не чувствую. Из гонки вышел спринт»

Льюис Хэмилтон / Фото: CNN

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги дождевого Гран-при Японии. Цитирует Sky Sports.

Мы были слишком медленные на прямых. Я подбирался все ближе – так близко, как это было возможно, но потом соперники начинали просто отрываться.

Хотелось бы, чтобы гонка продолжалась чуть больше. Я рад, что мы проехали хоть несколько кругов и порадовали болельщиков, хоть это и не слишком много, учитывая, как долго им пришлось ждать.

Что касается погодных условий, то на рестарте все было просто потрясающе. Вот это и есть настоящие гонки. Полный восторг. Хотя было тяжело, потому что видимость была почти нулевой.