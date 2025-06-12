Хэмилтон сравнил болиды Ferrari и Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон назвал разницу между машинами Mercedes и Ferrari. Британца цитирует f1analytic.com:

На самом деле причины моих проблем в Ferrari трудно объяснить. Просто особенности прохождения поворотов, баланс в поворотах, дорожный просвет, многое отличается. Здесь очень «мягкая» машина, когда я работал в Mercedes, она была очень жесткой, мы ехали довольно жестко и низко, чтобы получить прижимную силу, и теперь все изменилось.

Углы наклона крыльев, колес – все отличается, даже до того, как ведет себя двигатель, торможение им - все эти вещи другие, и я, как говорил ранее, никогда до этого не использовал торможение двигателем. Все эти разные компоненты сочетаются, и нужно время, чтобы к этому привыкнуть, но мне нравится этот процесс.