Олег Гончар

79-летний британский инженер и дизайнер Гордон Мюррей, один из самых успешных конструкторов в истории Формулы-1, в 2024 году получил диагноз рак пищевода. Об этом он рассказал в интервью изданию PlanetF1.

«На протяжении 15 лет я ежегодно проходил эндоскопию и биопсию. Рак обнаружили во время одной из таких процедур. Проблема рака пищевода в том, что он не имеет явных симптомов, пока не становится слишком поздно, поэтому уровень выживаемости очень низкий».

Мюррей, который создал культовые болиды для команд McLaren и Brabham, в частности MP4/4, принесший Айртону Сенне чемпионство 1988 года, покинул «Макларен» в 2007 году. После этого он основал собственное инженерное бюро Gordon Murray Design, которое занимается дизайном и прототипированием для внешних заказчиков. Его работы получили признание в автоспорте и автомобильной индустрии, в частности благодаря суперкару T.50.