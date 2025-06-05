Михаэль Шумахер больше не появится публично: что произошло с легендарным немцем?

Денис Седашов

Крейг Скарборо, журналист и эксперт по Формуле-1 с более чем 25-летним опытом в паддоке, поделился новыми деталями о состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера. В специальном материале для британского издания The Sun он рассказал о разговоре с человеком, который очень близок к семье семикратного чемпиона мира.

Я общался с тем, кто действительно очень, очень близок к Шумахеру. И мне сказали прямо: мы больше ничего от него не услышим. Он находится в комфортном состоянии настолько, насколько это возможно, учитывая его здоровье. Крейг Скарборо

Напомним, что 29 декабря 2013 года легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах. Ему удалось выжить, однако с тех пор он больше не появлялся на публике. Семья Шумахера тщательно оберегает его от внимания СМИ и общественности, сохраняя полную конфиденциальность относительно его состояния.

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