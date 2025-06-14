Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025 с Оскаром Пиастри. Слова британца приводит gpblog.com:

Я думаю, что мы достаточно откровенно говорили, что в какой-то момент что-то, вероятно, произойдёт. И мы просто должны быть к этому готовы.

Я думаю, что и Оскар, и я знаем, что мы конкурентоспособны, мы хотим победить друг друга. Но главное, что мы остаёмся сильными вместе как команда.

Мы оба хотим победить, мы оба хотим победить друг друга. Но в конечном итоге может быть только один победитель. И пусть им станет тот, кто покажет лучшие результаты в течение года.

Оскар хорошо выступает. Пиастри невероятно хорошо пилотирует на очень высоком уровне и заслуживает всего, что он делает сейчас. Наша борьба — это хорошее и весёлое соперничество.