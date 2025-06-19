Назван лучший и самый быстрый гонщик в истории Формулы-1
Исаак Хаджар отметил Айртона Сенну и Льюиса Хэмилтона
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Racing Bulls Исак Хаджар поделился своим мнением о самых выдающихся гонщиках в истории «Королевских гонок». Слова приводит портал Sportskeeda.
Для меня Айртон Сенна — самый быстрый пилот в истории. А лучший в общем — Льюис Хэмилтон. Но самый быстрый — это определённо Айртон.
На данный момент Исак Хаджар занимает 10-ю позицию в личном зачете Формулы-1, имея в своем активе 21 очко.
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