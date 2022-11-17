Хюлькенберг заменит сына легендарного Шумахера в Haas
Официально. Хюлькенберг полноценно вернулся в Формулу-1
В следующем сезоне немец будет выступать за Haas
Фото: KymIllman.com
В Haas официально объявили о подписании контракта с 35-летним гонщиком Нико Хюлькенбергом.
В следующем сезоне немец заменить в команде Мика Шумахера.
Полноценно Хюлькенберг выступал в Формуле-1 с 2010 по 2019 года. Он зарекомендовал себя как талантливый и весьма невезучий гонщик. Все потому, что немец так не разу и не финишировал в топ-3 всех своих гонок.
Таким образом, в сезоне 2023 года Хюлькенберг станет партнером Кевина Магнуссена.
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