Официально. Хюлькенберг полноценно вернулся в Формулу-1

В следующем сезоне немец будет выступать за Haas

Фото: KymIllman.com

В Haas официально объявили о подписании контракта с 35-летним гонщиком Нико Хюлькенбергом.

В следующем сезоне немец заменить в команде Мика Шумахера.

Полноценно Хюлькенберг выступал в Формуле-1 с 2010 по 2019 года. Он зарекомендовал себя как талантливый и весьма невезучий гонщик. Все потому, что немец так не разу и не финишировал в топ-3 всех своих гонок.

Таким образом, в сезоне 2023 года Хюлькенберг станет партнером Кевина Магнуссена.