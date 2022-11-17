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Официально. Хюлькенберг полноценно вернулся в Формулу-1

В следующем сезоне немец будет выступать за Haas
Автоспорт Формула-1
17 ноября 15:36
Официально. Хюлькенберг полноценно вернулся в Формулу-1
Фото: KymIllman.com

В Haas официально объявили о подписании контракта с 35-летним гонщиком Нико Хюлькенбергом.

В следующем сезоне немец заменить в команде Мика Шумахера.

Полноценно Хюлькенберг выступал в Формуле-1 с 2010 по 2019 года. Он зарекомендовал себя как талантливый и весьма невезучий гонщик. Все потому, что немец так не разу и не финишировал в топ-3 всех своих гонок.

Таким образом, в сезоне 2023 года Хюлькенберг станет партнером Кевина Магнуссена.

Сергей Остапенко
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Нико Хюлькенберг Haas

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