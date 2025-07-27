Оскар Пиастри триумфирует на Гран-при Бельгии: дубль McLaren и подиум Ferrari
Дубль Пиастри и Норриса на трассе Спа-Франкоршам, Леклер дополнил тройку лидеров
около 2 часов назад
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Бельгии-2025, который прошел на трассе Спа-Франкоршам.
Для Пиастри это шестая победа в сезоне и восьмая в карьере. Второе место занял его напарник Ландо Норрис, обеспечив McLaren дубль. Третьим финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер, замкнув подиум.
Гонка, которую задержали на 1 час 20 минут из-за сильного дождя, была напряженной. Четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, который выиграл спринт накануне, завершил основную гонку четвертым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, напарник Леклера по Ferrari, финишировал седьмым, стартовав из пит-лейна из-за штрафа.
Результаты гонки:
- Оскар Пиастри (McLaren) — 44 круга
- Ландо Норрис (McLaren) +3.415
- Шарль Леклер (Ferrari) +20.185
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +21.731
- Джордж Расселл (Mercedes) +34.863
- Александер Албон (Williams) +39.926
- Льюис Хэмилтон (Ferrari) +40.679
- Лиам Лоусон (RB) +52.033
- Габриэль Бортолето (Kick Sauber) +56.434
- Пьер Гасли (Alpine) +1:12.714
- Оливер Берман (Haas) +1:13.145
- Нико Хюлькенберг (Kick Sauber) +1:13.628
- Юки Цунода (Red Bull Racing) +1:15.395
- Ланс Стролл (Aston Martin) +1:19.831
- Эстебан Окон (Haas) +1:26.063
- Андреа Кими Антонелли (Mercedes) +1:26.721
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:27.924
- Карлос Сайнс (Williams) +1:32.024
- Франко Колапинто (Alpine) +1:35.250
- Исаак Хаджар (RB) +1 круг