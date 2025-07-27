Олег Гончар

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Бельгии-2025, который прошел на трассе Спа-Франкоршам.

Для Пиастри это шестая победа в сезоне и восьмая в карьере. Второе место занял его напарник Ландо Норрис, обеспечив McLaren дубль. Третьим финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер, замкнув подиум.

Гонка, которую задержали на 1 час 20 минут из-за сильного дождя, была напряженной. Четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, который выиграл спринт накануне, завершил основную гонку четвертым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, напарник Леклера по Ferrari, финишировал седьмым, стартовав из пит-лейна из-за штрафа.

Результаты гонки: