Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящих обновлениях болида и шансах команды в текущем сезоне Формулы-1. Слова приводит RacingNews365.

Я не думаю о долгосрочной перспективе — просто не имею достаточной информации. Знаю, что нас ожидают некоторые небольшие настройки и обновления, но что готовят другие команды — предсказать трудно.

На бумаге победить McLaren в этом сезоне будет очень сложно. Но я выложусь на максимум. Надеюсь, с новыми техническими решениями мы сможем как можно быстрее выйти в лидеры по скорости на трассе. Если это удастся, появится надежда на лучшие результаты. В то же время мы не имеем права потерять много гонок.