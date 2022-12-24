Ральф Шумахер рассказал, в какую команду Мик может прийти в роли боевого пилота
Экс-пилот Ф-1 Ральф Шумахер высказался по поводу будущего племянника Мика Шумахера в «Королеве» автоспорта:
Эта ситуация на руку обеим сторонам. Во-первых, Mercedes получила отличного пилота, которого сможет задействовать, если им срочно потребуется замена. Вдруг один из основных гонщиков по какой-то причине не сможет сесть за руль.
Кроме того, сам Мик оказался там, где сможет многое узнать. Прежде всего это касается работы в новой и крупной структуре.
Как по мне, это отличный шанс. Сейчас он в опытной команде где может смотреть на двух отличных напарников. Но самое главное – команда рада видеть его. И ее сила поможет Мику.
Не думайте, что речь только о самой Mercedes. Не поймите меня неправильно, но в какой-то момент у тех, кто использует их моторы, могут возникнуть проблемы. Тогда потребуется тот, кому не мешают контрактные обязательства, кто знает все трассы и знаком с машинами нового поколения.
Отметим, что силовые установки Mercedes используют McLaren, Aston Martin и Williams.
Комментарии 0