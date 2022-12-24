Ральф Шумахер рассказал, в какую команду Мик может прийти в роли боевого пилота

Фото: Mercedes

Экс-пилот Ф-1 Ральф Шумахер высказался по поводу будущего племянника Мика Шумахера в «Королеве» автоспорта:



Кроме того, сам Мик оказался там, где сможет многое узнать. Прежде всего это касается работы в новой и крупной структуре.

Как по мне, это отличный шанс. Сейчас он в опытной команде где может смотреть на двух отличных напарников. Но самое главное – команда рада видеть его. И ее сила поможет Мику.

Не думайте, что речь только о самой Mercedes. Не поймите меня неправильно, но в какой-то момент у тех, кто использует их моторы, могут возникнуть проблемы. Тогда потребуется тот, кому не мешают контрактные обязательства, кто знает все трассы и знаком с машинами нового поколения.