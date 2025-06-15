Денис Седашов

Пилот команды Mercedes Джордж Рассел одержал победу на Гран-при Канады, финишировав первым в напряженной гонке.

Второе место занял действующий чемпион мира — Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим на подиум поднялся итальянец Андреа Кими Антонелли — новичок Mercedes, для которого это первый подиум в Формуле-1.

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA!



A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3 — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Лидер общего зачета Оскар Пиастри из команды McLaren финишировал четвертым в гонке.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari, завершил гонку на шестом месте.

Хэмилтон о болиде Ferrari: «Как будто учу танцевать того, кто не чувствует ритм».