Рассел победил на Гран-при Канады
Лидер общего зачёта Оскар Пиастри финишировал четвертым
28 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Mercedes Джордж Рассел одержал победу на Гран-при Канады, финишировав первым в напряженной гонке.
Второе место занял действующий чемпион мира — Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим на подиум поднялся итальянец Андреа Кими Антонелли — новичок Mercedes, для которого это первый подиум в Формуле-1.
Лидер общего зачета Оскар Пиастри из команды McLaren финишировал четвертым в гонке.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari, завершил гонку на шестом месте.
Хэмилтон о болиде Ferrari: «Как будто учу танцевать того, кто не чувствует ритм».