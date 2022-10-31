Риккардо не собирается завершать карьеру: «Разрабатываю план, чтобы попытаться вернуть себя в первую десятку»
Риккардо подписал контракт с Mercedes. Он будет резервным пилотом
Следующий сезон австралиец пропустит
Фото: AFP
Австралийский гонщик Даниэль Риккардо подписал контракт с Mercedes.
О деталях сделки не сообщается. Инсайдер Дитер Ренкен из RacingNews365 сообщил, что он займет роль резервного пилота.
Вероятно, следующий сезон австралиец пропустит. Последний годы он выступал за McLaren, а до этого – за Red Bull.
Отметим, что по окончанию сезона Mercedes покинет нынешний резервист Ник де Врис.
Сам Риккардо сообщал, что еще вернется в Ф-1.