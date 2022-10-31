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Риккардо подписал контракт с Mercedes. Он будет резервным пилотом

Следующий сезон австралиец пропустит
Автоспорт Формула-1
31 октября 20:13
Риккардо подписал контракт с Mercedes. Он будет резервным пилотом
Фото: AFP

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо подписал контракт с Mercedes.

О деталях сделки не сообщается. Инсайдер Дитер Ренкен из RacingNews365 сообщил, что он займет роль резервного пилота.

Вероятно, следующий сезон австралиец пропустит. Последний годы он выступал за McLaren, а до этого – за Red Bull.

Отметим, что по окончанию сезона Mercedes покинет нынешний резервист Ник де Врис.

Сам Риккардо сообщал, что еще вернется в Ф-1.

Андрей Усмонов
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Даниэль Риккардо Mercedes

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