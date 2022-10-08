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Риккардо: «Реальность сейчас в том, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году»

Пилот McLaren верит вернуться в 2024 году
Автоспорт Формула-1
08 октября 17:53
Риккардо: «Реальность сейчас в том, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году»
Даниэль Риккардо / Фото: Twitter
Пилот McLaren Даниэль Риккардо считает, что после подписания контракта между Alpine и Пьером Гасли он не останется боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году. Приводит слова Fox Sports.

Думаю, реальность сейчас в том, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году. Сейчас я пытаюсь что-то сделать с прицелом на 2024-й. Думаю, там может представиться пара хороших возможностей. Если честно, я знал про новости с Гасли. Я знал, что они некоторое время вели переговоры, знал, что они очень заинтересованы в Пьере. Скажем так, я был к этому подготовлен, это не стало сюрпризом. Так что теперь мы стараемся выстроить свой путь и узнать, что будет дальше.


Ранее мы сообщали, что Ферстаппен взял поул в Гран-При Японии

Денис Седашов
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Даниэль Риккардо

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