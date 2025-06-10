Шумахер: «Ферстаппен не выиграет титул в 2025 году»

Олег Гончар

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Ральф Шумахер заявил Sky Sports, что Макс Ферстаппен из Red Bull не сможет завоевать чемпионский титул в текущем сезоне из-за проблем с машиной и командой.

По его словам, титул для Ферстаппена в этом году - иллюзия, хотя пилот может улучшить ситуацию. Шумахер считает, что машина не оправдывает ожиданий, а команда не предоставляет должной поддержки.

Он сомневается, что Ферстаппен сможет догнать McLaren, если только не произойдет столкновения между их гонщиками.

В настоящее время Ферстаппен занимает третье место в общем зачете пилотов со 137 очками.