Таиланд согласился выделить огромную сумму на проведение Гран-при Формулы-1 в Бангкоке
Контракт на 5 лет?
35 минут назад
Гран-при Бангкока / Фото - lustermagazine.co
Правительство Таиланда согласилось выделить 1,2 млрд долларов на проведение Гран-при Формулы-1 в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает The Race.
Стороны вели переговоры несколько месяцев, в течение которых были проведены встречи премьер-министра страны Петонгтарна Чинавата с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали.
Сегодня, 17 июня, на заседании кабинета министров Таиланда было одобрено предложение о подаче официального предложения на начальный 5-летний контракт с Формулой-1.
Ожидается, что гонка будет финансироваться частным сектором с государственными средствами в качестве резерва.
Напомним, Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Канады.
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