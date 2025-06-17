Владимир Кириченко

Правительство Таиланда согласилось выделить 1,2 млрд долларов на проведение Гран-при Формулы-1 в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает The Race.

Стороны вели переговоры несколько месяцев, в течение которых были проведены встречи премьер-министра страны Петонгтарна Чинавата с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали.

Сегодня, 17 июня, на заседании кабинета министров Таиланда было одобрено предложение о подаче официального предложения на начальный 5-летний контракт с Формулой-1.

Ожидается, что гонка будет финансироваться частным сектором с государственными средствами в качестве резерва.

Напомним, Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Канады.