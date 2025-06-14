Денис Седашов

Президент США Дональд Трамп может провести частные тесты за рулем болида Формулы-1 McLaren. Об этом сообщил комментатор Жюльен Фебро в эфире телеканала Canal+.

По информации источника, заезды могут состояться уже на следующей неделе на трассе в Остине (штат Техас, США), которая принимает этап чемпионата мира — Гран-при США.

Дональд Трамп известен своей любовью к автоспорту. Ранее он посещал Гран-при Майами, а также присутствовал на открытии сезона NASCAR Cup Series — «Дайтона-500».

В настоящее время McLaren лидирует в чемпионате мира как в Кубке конструкторов.

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