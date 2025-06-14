У Ferrari опровергли слухи об уходе Леклера
Фредерик Вассер заверил, что у монегаска долгосрочный контракт с командой
около 2 часов назад
Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр высказался относительно будущего гонщика Шарля Леклера на фоне слухов о его возможном переходе в другую команду. По словам французского специалиста, контракт монегаска с «красными» является долгосрочным, а сам пилот неоднократно подтверждал своё желание остаться. Слова приводит итальянское издание Motorsport.
У Шарля с нами долгосрочный контракт. С самого начала сезона он в каждом интервью подчеркивает, что хочет остаться в Ferrari, побеждать вместе с командой и видит свое будущее здесь. Но каждый понедельник появляется новая статья с заголовком: «Леклер покинет Ferrari в следующем году».
Леклер разбил болид во время практики на Гран-при Канады.