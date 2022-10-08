Сборная Украины выступит на Всемирных автоспортивных играх-2022
Вырвало двигатель, а потом вспыхнул пожар! В DTM произошла ужасная авария
Хорошо, что обошлось без жертв
08 октября 18:28
ДТМ / Фото: TwitterВ гонке DTM на «Хоккенхаймринге» произошла авария, в результате которой у одно из машин вырвало двигатель.
Ужасный инцидент произошел в начале гонки. Один из претендентов на титул чемпиона серии Томас Прейнинг и Давид Шумахер столкнулись в борьбе за седьмую позицию.
Из-за этого Деннис Ольсен, который ехал сзади, отлетел в болид Рикардо Феллера и ударился о барьер безопасности. От удара из авто Ольсена вылетел двигатель и возник пожар, который удалось быстро потушить. Как заявили в пресс-службе, здоровью гонщиков ничего не угрожает.
#DTM - Look what happened at #Hockenheim pic.twitter.com/abAuhOl7CB— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) October 8, 2022
Ранее мы сообщали, что сборная Украины выступит на Всемирных автоспортивных играх.
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