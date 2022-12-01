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Европейская конфедерация бейсбола продлила отстранение рашистов и белорусов от турниров сроком на 1 год
Также запрет распространяется на проведение соревнований на территориях стран-террористов
01 декабря 14:52
Бейсбол / Фото - Inside the GamesЕвропейская конфедерация бейсбола (WBSC Europe) продлила срок отстранения рашистских и белорусских спортсменов от международных турниров на 2023 год. Об этом сообщает insidethegames.biz.
Команды из стран-террористов, игроки, тренеры и официальные лица будут отстранены от всех европейских мероприятий Всемирной бейсбольной конфедерации в следующем году.
рашисты и белорусы уже были отстранены от всех бейсбольных мероприятий из-за войны в Украине, поэтому исполнительный совет WBSC Europe продлил санкции.
Также запрет распространяется на проведение турниров WBSC Europe в оркостане и беларуси.
Напомним, бейсбол может войти в программу летней Олимпиады-2028.
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