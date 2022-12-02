Джеймс обогнал Абдул-Джаббара и стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45 000 очков за карьеру
35 очков Дончича не помогли «Далласу» справиться с «Детройтом»
Этой ночью в НБА был сыгран лишь один матч
«Детройт» – «Даллас» / Фото - dallasnews.comНБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Даллас» 131:125 OT (36:36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)
«Детройт»: Богданович (30), Хэйс (22 + 8 передач), Бэгли (19 + 13 подборов), Стюарт (9 + 12 подборов), Ливерс (6) – старт; Айви (16 + 6 передач), Дюрен (11), Беркс (10), Бей (6), Нокс (2), Джозеф (0)
«Даллас»: Дончич (35 + 10 передач), Хардуэй (26), Пауэлл (7), Финни-Смит (6), Динуидди (2 + 6 передач) – старт; Вуд (25 + 8 подборов), Клебер (10 + 4 блок-шота), Грин (6), Буллок (6), Бертанс (2)
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