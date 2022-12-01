49 очков Тейтума привели «Бостон» к победе над «Майами», Лень помог «Сакраменто» выиграть у «Индианы»
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Филадельфия» 113:85 (25:21, 44:27, 21:18, 23:19)
«Кливленд»: Гарлэнд (21 + 9 передач), Митчелл (18 + 6 передач), Мобли (16 + 8 подборов), Уэйд (6), Диаките (6) – старт; Леверт (22), Окоро (11), Осман (9), Р. Лопес (4), Нето (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (19 + 6 передач), Милтон (14), Мелтон (9), Такер (6), Харрис (3) – старт; Рид (9), Хауз (7), Ньянг (5), Ли (4), Коркмаз (4), Тайбулл (3), Харрелл (2).
«Орландо» – «Атланта» 108:125 (27:38, 23:32, 26:30, 32:25)
«Орландо»: Ф. Вагнер (22), Банкеро (20), Фульц (8), Бол (6), Харрис (0) – старт; Росс (12), Энтони (11), Харрис (9), М. Вагнер (9 + 8 передач), Хьюстан (5), Скофилд (3), Хэмптон (3).
«Атланта»: Янг (30 + 14 передач), Мюррэй (27 + 6 передач + 5 потерь), Капела (20 + 12 подборов), Коллинз (6 + 7 подборов), Хантер (2) – старт; Гриффин (15), Оконгву (12 + 8 подборов), Калвер (9 + 12 подборов), Форрест (4), А. Холидэй (0), Крейчи (0), Камински (0).
«Бостон» – «Майами» 134:121 (38:35, 30:25, 34:36, 32:25)
«Бостон»: Тейтум (49 + 11 подборов), Браун (26 + 7 подборов + 6 потерь), Уайт (15), Смарт (10 + 9 передач), Хорфорд (6) – старт; Брогдон (21), Корнет (4), Г. Уильямс (3), Хаузер (0).
«Майами»: Струс (23), Адебайо (23 + 5 потерь), Хирро (22 + 9 передач), Лаури (14), Калеб Мартин (10) – старт; Хайсмит (16 + 8 подборов), Винсент (10), Робинсон (3), Хаслем (0).
«Нью-Йорк» – «Милуоки» 103:109 (20:22, 25:25, 26:27, 32:35)
«Нью-Йорк»: Барретт (26), Рэндл (18 + 8 подборов), Брансон (17), Робинсон (15 + 20 подборов), Граймс (7) – старт; Топпин (7), Роуз (4), Куикли (4), Реддиш (3), Хартенштайн (2).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (37 + 13 подборов + 7 передач), Холидэй (22), Аллен (11), Б. Лопес (9), Картер (3) – старт; Портис (10 + 12 подборов), Коннотон (10), Хилл (5), Мэттьюз (2), Грин (0).
«Бруклин» – «Вашингтон» 113:107 (29:28, 28:25, 23:24, 33:30)
«Бруклин»: Дюрэнт (39), Ирвинг (27), Харрис (14), О'Нил (8 + 8 подборов + 7 передач), Клэкстон (7 + 8 подборов) – старт; Самнер (8), Томас (6), М-ф Моррис (2), Сет Карри (2).
«Вашингтон»: Порзингис (27 + 19 подборов), Бил (25 + 6 передач + 5 потерь), Кузма (25), Авдия (7), Моррис (4) – старт; Кисперт (8), Гудвин (5), Гэффорд (4 + 7 подборов), Бартон (2), Гилл (0).
«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» 119:111 (32:35, 28:42, 28:19, 31:15)
«Оклахома-Сити»: Уильямс (27), Дорт (23), Гидди (14 + 14 подборов), Робинсон-Эрл (7), Покушевски (5 + 7 подборов) – старт; Мэнн (16), Дженг (10 + 7 подборов), Уильямс (9), Джо (5), Уиггинс (2), Бэйзли (1).
«Сан-Антонио»: Васселл (25 + 7 подборов), Джонсон (19 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (15), Бэйтс-Диоп (11), Коллинз (9) – старт; Лэнгфорд (14 + 8 подборов), Брэнэм (7), Макдермотт (5), Роби (4), Джонсон (2).
«Новый Орлеан» – «Торонто» 126:108 (40:29, 34:18, 28:31, 24:30)
«Новый Орлеан»: Уильямсон (33 + 10 подборов), Мерфи (26), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Джонс (12), Альварадо (4) – старт; Дэниэлс (14 + 8 подборов + 9 передач), Нэнс (10), Темпл (5), Эрнангомес (4), Грэм (2).
«Торонто»: Сиакам (23 + 5 потерь), Ануноби (12), Барнс (4), Ванвлит (2 + 6 передач), Янг (2) – старт; Трент (35), Эрнангомес (9), Бэнтон (7), Буше (6), Колоко (6), Берч (2), Даутин (0), Флинн (0).
«Миннесота» – «Мемфис» 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29)
«Миннесота»: Эдвардс (29 + 5 перехватов), Расселл (15 + 10 передач), Андерсон (10), Гобер (9), Мур (7) – старт; Науэлл (24), Рид (7 + 5 блок-шотов), Риверс (6), Форбс (2).
«Мемфис»: Морэнт (24 + 6 передач + 7 потерь), Джарен Джексон (16 + 11 подборов), Брукс (12 + 5 потерь), Адамс (8 + 12 подборов), Кончар (7 + 9 подборов) – старт; Родди (13), Джонс (13), Кларк (4), Альдама (4).
«Денвер» – «Хьюстон» 120:100 (44:24, 30:23, 22:25, 24:28)
«Денвер»: Дж. Мюррэй (26), Гордон (20), Браун (18), Йокич (17 + 9 подборов + 12 передач), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Чанчар (13), Джордан (8), Рид (7), Смит (6 + 7 передач), Уайт (0), Ннаджи (0), Браун (0).
«Хьюстон»: Портер (23), Шенгюн (18 + 11 подборов), Грин (16), Смит (13), Гордон (2) – старт; Никс (7), Мэтьюз (6), Кристофер (4), Исон (4), Мартин (3), Фернанду (2), Гаруба (2).
«Юта» – «Клипперс» 125:112 (35:26, 23:34, 36:25, 31:27)
«Юта»: Кларксон (33), Маркканен (23 + 9 подборов), Секстон (21 + 6 передач + 6 потерь), Вандербилт (14 + 12 подборов), Олиник (12 + 7 подборов) – старт; Александер-Уокер (11), Кесслер (5 + 4 блок-шота), Бизли (3), Фонтеккьо (3), Больмаро (0), Агбаджи (0), Азубуйке (0).
«Клипперс»: Джексон (15), Зубац (12 + 7 подборов), М-с Моррис (10), Мэнн (5), Коффи (5) – старт; Уолл (26), Диабате (11 + 8 подборов), Бостон (10), Батюм (8), Ковингтон (8), Престон (2), Браун (0).
«Финикс» – «Чикаго» 132:113 (32:25, 32:18, 42:38, 26:32)
«Финикс»: Букер (51 + 6 передач), Эйтон (30 + 14 подборов), Пэйн (8 + 6 передач), Бриджес (8), Крэйг (7) – старт; Ли (12), Шэмет (12), Лэндейл (4), Бийомбо (0), Окоги (0), Вашингтон (0), Уэйнрайт (0).
«Чикаго»: Дерозан (29 + 7 подборов), Лавин (21 + 7 передач), Вучевич (17 + 8 подборов), Досунму (11), Уильямс (2) – старт; Карузо (14), Драгич (5), Драммонд (4 + 7 подборов), Уайт (4), Джонс (2), Грин (2), Брэдли (2), Терри (0).
«Сакраменто» – «Индиана» 137:114 (33:20, 29:28, 44:35, 31:31)
«Сакраменто»: Барнс (22), Фокс (19 + 6 передач), Мюррэй (14), Хертер (13), Сабонис (11 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Монк (20 + 6 передач), Дэвис (15), Митчелл (8), Мету (8 + 8 подборов), Лень (4), Окпала (3), Деллаведова (0), Холмс (0).
«Индиана»: Смит (22), Хилд (17), Халибертон (9 + 10 передач), Нембард (6), Тернер (4) – старт; Матурин (22), Несмит (8), Битадзе (8), Бриссетт (8), Джексон (5), Макконнелл (5 + 10 передач), Тэйлор (0).
«Лейкерс» – «Портленд» 128:109 (24:22, 42:40, 31:20, 31:27)
«Лейкерс»: Джеймс (31 + 7 подборов + 8 передач), Дэвис (27 + 12 подборов), Ривз (22), Шредер (6), Беверли (5) – старт; Брайант (14), Уэстбрук (10), Гэбриэл (6), Нанн (4), Кристи (3), Джонс (0), Райан (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Портленд»: Грант (27), Саймонс (22 + 8 передач), Уинслоу (21), Уотфорд (10 + 10 подборов), Нуркич (8 + 10 подборов) – старт; Шарп (16), Юбэнкс (3), Уокер (2), Браун (0), Батлер (0).
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