Багатскис: «Я очень рад за эти две победы»
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью пресс-службе ФБУ высказались о победах в двух матчах отбора на чемпионат мира-2023 против Нидерландов и Исландии.
«Я очень рад за эти две победы. Поверьте, перед матчами были очень большие опасения и забегая вперед хочу сказать, что самыми главными в этом окне были именно победы. Были проблемы в игровой практике игроков сборной в клубах и важно учитывать то, на каких ролях их используют. Войналович, например, вообще не играет на позиции третьего номера в своем клубе, а играет на позициях 4-5.
Ничего нового не скажу, но баскетбол начинается с болхендреллов. Мы потеряли Санона и Ковляра из-за травм, Зотов не излечил свою травму. Я боялся что, может случиться с Сидоровым и Лукашовым, ведь мы остались с двумя маленькими. Именно поэтому мы пригласили Тиртышника, ему благодарность – он реально помог команде.
Важен и фактор тренированности: если у игрока нет регулярной игровой практики и его ноги не привыкли к соответствующим нагрузкам, то главное было не перегрузить команду за эти четыре тренировки. Некоторые игроки говорили, что тренировок было многовато, но, мне кажется, это были курортные тренировки. Мы хотели восстановить взаимопонимание, выбрать, что играем в конкретных играх, вспомнить старое и добавить новое. И то, что было задумано, сработало на 100%.
Я рад, что мы более или менее хорошо подготовили команду, но мне очень жаль Дениса Лукашова, откровенно получившего перегрузку в игровом плане. Еще хотелось бы отметить, что мы достойно заменили Сидорова, когда он получил травму. Моментами помогал Тыртышник, моментами Ткаченко и Липовой.
Это были два разных матча. Кто-то скажет, что в Нидерландах нам было легко, но это так только потому, что мы хорошо играли и попадали. Такая игра деморализует любого соперника. Но почему ничего не говорят о том, что испанцы мучились с Нидерландами весь матч и выиграли всего 12 очков? Но это риторический вопрос.
Исландцы сами упустили победу с Грузией дома и в Ригу приехали злые. Мы помнили, что они сделали с нами в Рейкьявике, но это поражение было на нашей совести. Главное было избавиться от потерь, лучше от защищаться в раннем приступе и остановить Фридриксона. По тактике я считаю, что мы сыграли на 5 из 5, ведь Фридриксона съели. И, учитывая все эти сложности, учитывая все опасения перед окном, я считаю, что мы с честью вышли из ситуации.
Что касается украинских экспертов, то впервые за долгое время мне интересно было посмотреть на то, как некоторые ведущие пишущие баскетбольные специалисты понимают ситуацию в сборной, ситуацию вокруг команды, ситуацию с игроками. И если честно, я ничего нового не увидел: сказали, что все мы неудачники, никто играть не умеет, а тактики не было. Это не удивило, ни меня, ни кого-либо другого, ведь пишущий, пишет, пишет хорошо только об одном тренере и только об одной команде. Все в Украине это хорошо знают, смеются, но продолжает это делать. Вот этого мне хотелось коснуться отдельно.
У нас остаются шансы, поэтому мы должны сделать все, что зависит от нас, а потом уже будем смотреть на результаты других соперников».
Об игре Вячеслава Кравцова.
«Мы много общались с Кравцовым и он один из тех игроков, которые понимают, что им говорят, когда речь идет о кадровых решениях. Возможно, где-то в глубине души не соглашается, как это часто бывает у сильных игроков, но он всегда, несмотря на любую ситуацию, готов быть в сборной. То, как он сыграл эти два матча за сборную… Вот что значит игровая практика. Даже, несмотря на то, что он играет в третьем испанском дивизионе, он очень мотивирован. Баскетболист может играть хорошо только если он мотивирован и очень хочет играть за сборную, потому и играет хорошо. После матча мне сказали, что ему немного не хватает до рекорда результативности, поэтому я считаю, что мы должны сделать все, чтобы он его избил. Баскетбол меняется, игроки меняются, а рекорды остаются».
О том, чем компенсировали отсутствие части основных игроков.
«Здесь можно отметить несколько причин. Во-первых, со всеми игроками, которые сейчас находятся в сборной, я уже работал раньше. Ребята были либо кандидатами в сборную, либо на собрании работали, либо мы пересекались в клубе. Основы работы и тактики все знали, плюс все были очень мотивированы. Я всегда считаю, что самое главное, чтобы игрок мог доказать самому себе, что он может играть, а не обижаться на тренера за то, что его не используют. Плюс атмосфера, командная химия были великолепны. Я не считаю, что за 4-5 дней можно придумать что-то невероятное и гарантированно выиграть матч. Успех выстраивается из многих факторов и взаимопонимания – один из главных. Неприятно, что получили травмы Илья Сидоров и Иван Ткаченко, жаль, что Лукашов переиграл, но я хочу поблагодарить команду за работу».
О сложности подстройки игроков под новую роль в национальной команде.
«Это лучше спросить у игроков. Войналович у меня в «Киев-Баскете» играл третьего номера, Липовый, по-моему, как боллхендлер, должен больше играть второго-третьего номеров. В Прометее я видел, как он в атаке закрывал позицию центрового. Но я не вижу в этом проблемы, ведь это больше зависит от IQ игрока, его умения подстроиться под отдельную ситуацию. Современный баскетбол таков, что чем выше уровень игрока, тем больше позиций он может закрыть. Для меня это никогда не было проблемой – я вижу игроков, как я вижу. Я рад за ребят, которые и раньше лучше играли в сборной, чем в клубах. Считаю, что тренеры в клубах могли посмотреть, как можно использовать своих баскетболистов».
О заключительных матчах квалификации.
«Я уже давно спокойно отношусь к таким ситуациям. Я буду беспокоиться только о том, что я действительно могу изменить. Главное, чтобы игроки получали игровое время, практику и чувствовали игровой ритм. А когда придет время, нужно будет выбрать лучших и готовиться к матчам против Италии и Нидерландов. У меня есть покой».
Напомним, мы ранее рассказали, что нужно сборной Украины для попадания на чемпионат мира.
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