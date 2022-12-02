«Будивельник» узнал соперников во втором групповом раунде Кубка Европы FIBA
Близнюк – в символической сборной 6-го тура Кубка Европы FIBA
Лидер «Будивельника» помог своей команде обыграть «Гронинген»
Богдан Близнюк / Фото - ФБУЛегкий форвард «Будивельника» Богдан Близнюк попал в символическую сборную 6-го тура Кубка Европы FIBA.
В матче с нидерландским «Гронингеном» Близнюк оформил трипл-дабл. Он набрал 13 очков, 10 подборов и 11 передач за 34 минуты 32 секунды на площадке.
Киевская команда одержала победу со счетом 86:81 и вышла в следующий групповой раунд турнира.
Также в символическую сборную вошли: Доминик Артис («Шоле»), Миха Лапорник, Дешон Фриман (оба «Левице») и Томас ван дер Марс («Хирос Ден Босх»).
Напомним, «Будивельник» узнал соперников по второму раунду Кубка Европы FIBA.
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