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Близнюк – в символической сборной 6-го тура Кубка Европы FIBA

Лидер «Будивельника» помог своей команде обыграть «Гронинген»
Баскетбол Еврокубки
02 декабря 11:22
Близнюк – в символической сборной 6-го тура Кубка Европы FIBA
Богдан Близнюк / Фото - ФБУ
Легкий форвард «Будивельника» Богдан Близнюк попал в символическую сборную 6-го тура Кубка Европы FIBA.

В матче с нидерландским «Гронингеном» Близнюк оформил трипл-дабл. Он набрал 13 очков, 10 подборов и 11 передач за 34 минуты 32 секунды на площадке.

Киевская команда одержала победу со счетом 86:81 и вышла в следующий групповой раунд турнира.

Также в символическую сборную вошли: Доминик Артис («Шоле»), Миха Лапорник, Дешон Фриман (оба «Левице») и Томас ван дер Марс («Хирос Ден Босх»).



Напомним, «Будивельник» узнал соперников по второму раунду Кубка Европы FIBA.
Владимир Кириченко
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Теги

Будивельник Богдан Близнюк Кубок Европы FIBA

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